Nahverkehr in Stuttgart: Großes Kundencenter der SSB schließt endgültig – Fahrgäste müssen ausweichen

Die Stuttgarter Straßenbahnen schließen am Freitag ein großes Kundenzentrum in der Innenstadt. Die Ersatz–Filiale ist allerdings erst Ende 2026 fertig.
Aus Drei mach' Zwei: die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) organisieren ihre Kundencenter in der Stuttgarter Innenstadt neu. Allerdings verläuft die Neuordnung nicht so, wie ursprünglich geplant. Am Freitag öffnet die Anlaufstelle für Nahverkehrskunden in der Passage der Haltestelle Rotebühlplatz letztmalig. Übrig bleiben die Schalter am Charlottenplatz und am Hauptbahnhof. Die Beratungsmöglichkeiten dort sollen ausgebaut werden, allerdings lässt sich der ursprüngliche Zeitplan dafür nicht halten.