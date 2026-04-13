Nahverkehr in Stuttgart: Freundlicher Lokführer versüßt Fahrgästen den Tag

Niclas Eydt gibt den Fahrgästen gerne Informationen mit auf den Weg. Dafür bekommt er viel Lob, auch von der Bahn. Gemäß dem Motto: „Persönliche Ansprache statt Eisenbahner-Deutsch“.
„Tut, tut, tut. Nächste Haltestelle....“, „Psst, wir fahren nun ein in....“ – mit den banalen Ansagen mancher Kollegen kann Niclas Eydt nichts anfangen, obwohl er genau weiß, dass auch diese die Fahrgäste aus ihrer Lethargie holen und für ein Schmunzeln sorgen. Dennoch ist die persönliche Ansprache dem Lokführer der Deutschen Bahn sehr wichtig. „Die Fahrgäste wollen informiert werden und nicht nur eine Stimme aus dem Automaten hören“, betont der 35-Jährige. Seit Jahren spricht er daher während seinen Fahrten bei der S-Bahn Stuttgart persönlich ins Mikrofon. Zudem ist ihm der Kontakt zu den Menschen wichtig.