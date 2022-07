Nahverkehr in Stuttgart

6 Wer seine Zacke liebt, der schiebt. Foto: /Franziska Kraufmann

Stuttgart bekommt neue Züge für die Zahnradbahn, die alten müssen weichen. Aber nicht alle werden verschrottet. Eine der Bahnen ist nun ins Straßenbahnmuseum umgezogen.















Link kopiert

Am Ende muss die betagte Dame geschoben werden: erst mit Muskelkraft und dann mit einem Bagger wird der Triebwagen der Zahnradbahn, der auf den Namen „Helene“ getauft ist, ins Straßenbahnmuseum in Bad Cannstatt geschoben. Das liegt aber nicht daran, dass der 40 Jahre alte Schienenoldtimer nicht mehr anders von der Stelle gekommen wäre. Bis zuletzt versah die Bahn ihren Dienst auf der Strecke zwischen Marienplatz und Degerloch. Aber in Bad Cannstatt sind die die Voraussetzungen nicht gegeben, dass sich der Zug aus eigener Kraft bewegt.

Die neuen Züge verdrängen die Alten

Weil nun auch der letzte der drei neuen Zahnradbahntriebwagen nach Stuttgart geliefert worden ist, wurde der Platz knapp und der betagte Zug mit der Nummer 1003 musste weichen. Im Straßenbahnmuseum bleibt er der Nachwelt erhalten, auf seine baugleichen beiden anderen Wagen wartet hingegen womöglich die Schrottpresse.

Am Oktober neue Züge im Einsatz

Von Degerloch nach Bad Cannstatt kam „Helene“ über Nacht auf einem Spezialtransporter eines Unternehmens aus der Schweiz. „Es gibt nicht mehr viele Firmen, die das können“, sagt Hans-Joachim Knupfer, Sprecher der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Auf dem großen Lkw-Anhänger steht die Zacke auf Gleisen und rollt von dort auf ein eigens im Museum verlegtes Gleis in Richtung ihres letzten Standplatzes zwischen zahlreichen anderen Exponaten aus der Stuttgarter Nahverkehr shistorie.

Nun beginnen auf der Zahnradbahnstrecke die Schulungsfahrten fürs Personal mit den neuen Bahnen. Wenn alles glatt läuft, sagt Knupfer, sollen diese ab Oktober im Regelbetrieb fahren. Dann bleibt noch vorübergehend ein Zug der bisherigen Bahngeneration mit dem Baujahr 1982 als Ersatzfahrzeug übrig. Hat sich der neue Betrieb eingespielt, wird auch dieser Zug endgültig vom Gleis genommen.