Nahverkehr in Stuttgart: Das Stadtbahnnetz wächst – wenn auch nur in kleinen Schritten

1 In Leinfelden entsteht eine kleine Ergänzung des Stuttgarter Stadtbahnnetzes. Foto: Milankovic

Das Stuttgarter Streckennetz wächst. Im Fall der Linie U5, die eine neue Endstation in Leinfelden bekommt, zwar nur um wenige hundert Meter. Doch es sind an deutlich mehr Stellen Ausbauten geplant. Ein Überblick.











Die Stadtbahn Stuttgart wächst hinaus in die Region – auch wenn der aktuelle Ausbauschritt von überschaubarer Größe ist. Am 17. Oktober nehmen die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) einen neuen Streckenabschnitt und eine neue Endhaltestelle in Betrieb. 700 Meter liegen zwischen dem bisherigen U5-Endpunkt am Leinfelder Bahnhof und der künftigen Endhaltestelle Neuer Markt. Knapp zweieinhalb Jahre haben die SSB an der Verlängerung im Landkreis Esslingen gearbeitet. Ob Ausbauten in der Zukunft wieder zügiger umgesetzt werden, darf bezweifelt werden. Die zu erfüllenden Auflagen haben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Kapazitäten bei Planern wie auch Baufirmen sind begrenzt.