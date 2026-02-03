Nahverkehr in Stuttgart: Buslinie 42 soll alle fünf Minuten durch die Innenstadt fahren

Der Stuttgarter Gemeinderat beschließt Nahverkehrsplan für die kommenden fünf Jahre. Auch beim „Flughafenbus“ vom Neckartal auf die Fildern soll der Takt erhöht werden.
Große Sprünge sind angesichts der angespannten Stuttgarter Haushaltslage nicht möglich. Daher hat der Gemeinderat in dem nun beschlossenen Nahverkehrsplan (NVP) mehr Wert auf den Erhalt der bestehenden Infrastruktur als auf die Fortsetzung des in den vergangenen Jahren betriebenen massiven Ausbaus gelegt. In dem Programm werden die Aufgaben der stadteigenen Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) für die kommenden fünf Jahre festgelegt. Dennoch sind vor allem für zwei wichtige Buslinien deutliche Verbesserungen vorgesehen.