Nahverkehr in Stuttgart: Buslinie 42 soll alle fünf Minuten durch die Innenstadt fahren

Der Stuttgarter Gemeinderat beschließt Nahverkehrsplan für die kommenden fünf Jahre. Auch beim „Flughafenbus“ vom Neckartal auf die Fildern soll der Takt erhöht werden.

Große Sprünge sind angesichts der angespannten Stuttgarter Haushaltslage nicht möglich. Daher hat der Gemeinderat in dem nun beschlossenen Nahverkehrsplan (NVP) mehr Wert auf den Erhalt der bestehenden Infrastruktur als auf die Fortsetzung des in den vergangenen Jahren betriebenen massiven Ausbaus gelegt. In dem Programm werden die Aufgaben der stadteigenen Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) für die kommenden fünf Jahre festgelegt. Dennoch sind vor allem für zwei wichtige Buslinien deutliche Verbesserungen vorgesehen.

„Die Haushaltslage lässt keinen finanziellen Spielraum für einen umfassenden Ausbau zu“, erklärt Martin Körner, der Leiter des Stuttgarter Referats für Klimaschutz, Mobilität und Wohnen. Umso wichtiger sei es, das bestehende Angebot zu stabilisieren und „keine Verkehrsleistungen abzubauen, wie es in anderen Kommunen bereits notwendig geworden ist“.

Ausbau des Stadtbahnnetzes auf den Fildern bleibt auf der Strecke

Konkret bleibt der Ausbau des Stadtbahnnetzes auf den Fildern auf der Strecke. Ausgebremst werden die geplanten Linien: Die U25, die zwischen dem Killesberg und Plieningen pendeln soll, sowie die U17, die den neuen Bahnhof am Flughafen und der Landesmesse mit dem Gewerbegebiet Vaihingen-Möhringen verbinden soll. In den kommenden Jahren auf dem Abstellgleis stehen auch angedachte Buslinien zwischen Münster und Bad Cannstatt sowie zwischen dem Pragsattel und dem Ostendplatz. Zumindest bei letzterem könnte sich nach dem Willen einer Mehrheit im Gemeinderat eventuell ein Ersatz durch eine Seilbahn anbieten, welche auch das Robert-Bosch-Krankenhaus erschließt.

Trotz aller Sparzwänge sollen dennoch gezielte Maßnahmen vorangetrieben werden, um die Leistungsfähigkeit des Stuttgarter Nahverkehrs langfristig zu sichern. Dazu zählen aus Sicht der Stadträte neben der Grunderneuerung der Schienen auch konkrete Ausbauprojekte. So soll der Ausbau der Stadtbahnlinie U1 für längere Züge, die Verlängerung der Stadtbahn U13 bis nach Hausen mitsamt einem neuen Betriebshof in Weilimdorf sowie der Ausbau der Linie U19 und ihre Verlängerung bis zum Mercedes Benz-Werk Untertürkheim und dem Mercedes-Benz-Museum weiterverfolgt werden.

Höherer Takt der Buslinie 65 mit Eröffnung des Flughafen-Bahnhofs

Auch im Busverkehr sind Verbesserungen vorgesehen. So soll die stark ausgelastete Innenstadtlinie 42 während der Hauptverkehrszeiten künftig im Fünf-Minuten-Takt und damit doppelt so häufig wie bislang fahren. Und auch der Bus 65, im Volksmund „Flughafenbus“ genannt, soll ausgebaut werden. Der Takt der Linie, die die Oberen Neckarvororte direkt mit den Fildern verbindet, soll verdichtet werden, wenn der neue Fern- und Regionalbahnhof am Flughafen und der Landesmesse im Zuge von Stuttgart 21 eröffnet.

Das ruft den Bezirksbeirat Hedelfingen auf den Plan. Die Lokalpolitiker fordern im Zuge dessen eine rasche Umsetzung der geplanten Umgestaltung der Otto-Hirsch-Brücken zwischen Obertürkheim und Hedelfingen. Ziel sind der Bau der Hauptradroute 43 und einer durchgängigen Busspur, unter anderem für die Linie 65. Noch weiter geht der Vorschlag der CDU-Fraktion. Sie sehen die Attraktivität des „Flughafenbusses“ durch die künftig schnellere Verbindung mit der S1 zum Hauptbahnhof und mit den Regionalbahnen zum Flughafenbahnhof gefährdet. Als Alternative soll daher die Einführung einer neuen Buslinie zwischen Untertürkheim über Hedelfingen bis zum Flughafen geprüft werden.