Kay Sonnentag von den SSB mit dem ersten Ticketautomat der neuen Generation.

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) setzen nun probeweise fünf neue Ticketautomaten ein. Nach einer vierwöchigen Testphase werden alle 380 Geräte ausgetauscht. Die bisherigen sind museumsreif.









Stutttgart - Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) haben am Dienstag die jüngste Generation von Fahrscheinautomaten in Betrieb genommen – zunächst einmal aber nur testweise. Dem ersten Gerät an der Haltestelle SSB-Zentrum – also direkt vor der Haustüre der Zentrale des Nahverkehrsunternehmens in Möhringen – folgen am Mittwoch je ein Gerät an der Plieninger Post und am Vaihinger Bahnhof. Am Donnerstag werden zwei weitere Automaten am Arnulf-Klett-Platz installiert. Bis zum 21. März sollen diese fünf Apparate ihrer Alltagstauglichkeit unter Beweis stellen.