Ausgerechnet zur Hauptreisezeit kappen die SSB die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Flughafen. Hintergrund sind Gleisarbeiten. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet.

Ausgerechnet während der Pfingstferien kappt die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) die direkte Verbindung der Stadtbahn von der Innenstadt zum Stuttgarter Flughafen. Wegen Weichenarbeiten sind die Strecken zwischen dem Bahnhof Möhringen und dem SSB-Zentrum sowie zum Fasanenhof und nach Leinfelden für zwei Wochen unterbrochen. Davon betroffen sind mit der U3, U5, U6, U8 und U12 nicht weniger als fünf Linien. Die SSB richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.

Nicht nur Pendler auf dem Weg zur Arbeit auf den Fildern, sondern auch Urlauber auf dem Weg zum Stuttgarter Flughafen müssen Umdenken und eventuell mehr Fahrzeit einplanen. Schließlich sind die Pfingstferien traditionell eine der reisestärksten Zeiten des Jahres. Laut aktuellem Stand plant die Deutsche Bahn während der Pfingstferien keine Arbeiten an der S-Bahn-Strecke zum Flughafen, sodass diese regulär verkehren sollten.

Urlauber mit Koffer müssen zweimal umsteigen

Während der gesamten Ferien, von Samstag, 23. Mai, bis einschließlich Sonntag, 7. Juni, gilt die Streckenunterbrechung. Hintergrund sind nach Angaben der SSB wichtige Weichenarbeiten am Abzweig Pflugmühle der Linien U3, U8 und U12 in Möhringen sowie am Abzweig Weibel der Linien U5 und U6. Es ist eine der nun zehn anstatt ursprünglich zwölf geplanten, größeren Maßnahmen der Maßnahmen in diesem Jahr. Insgesamt investiert das städtische Verkehrsunternehmen 60 Millionen Euro in die Instandhaltung des Schienennetzes.

Die Linie U3 verkehrt daher lediglich zwischen Plieningen und Möhringen Bahnhof, die U5 zwischen Killesberg und Degerloch Albstraße. Die U8 ist zwischen Ostfildern und Degerloch Albstraße im Einsatz sowie die U12 zwischen Remseck und Möhringen Bahnhof. Die U6 wird geteilt: Die Stadtbahnen verkehren auf dem nördlichen Ast zwischen Gerlingen und Möhringen Bahnhof, auf dem südlichen Ast zwischen Flughafen/Messe und der Haltestelle EnBW-City.

Die SSB richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Linien verkehren zwischen Möhringen Bahnhof und dem Vaihinger Bahnhof (U3E) sowie zwischen Möhringen Bahnhof und Neuer Markt in Leinfelden (U5E). Fahrgäste der Stadtbahnlinie U6 sollen als Ersatz zwischen Möhringen und Fasanenhof auf die reguläre Buslinie 72 umsteigen, die in diesem Zeitraum extra mit Gelenkbussen verkehrt und bis zur Haltestelle Schelmenwasen verlängert wird. An der Haltestelle EnBW-City ist der Anschluss an die U6 gegeben. Für Urlauber mit Koffer auf dem Weg zum Flughafen mit zweimaligem Umsteigen sicher keine angenehme Alternative.

Tagesaktuelle Infos gibt es unter www.ssb-ag.de sowie www.vvs.de.