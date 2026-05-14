Ausgerechnet zur Hauptreisezeit kappen die SSB die Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Flughafen. Hintergrund sind Gleisarbeiten. Ein Busersatzverkehr wird eingerichtet.
Ausgerechnet während der Pfingstferien kappt die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) die direkte Verbindung der Stadtbahn von der Innenstadt zum Stuttgarter Flughafen. Wegen Weichenarbeiten sind die Strecken zwischen dem Bahnhof Möhringen und dem SSB-Zentrum sowie zum Fasanenhof und nach Leinfelden für zwei Wochen unterbrochen. Davon betroffen sind mit der U3, U5, U6, U8 und U12 nicht weniger als fünf Linien. Die SSB richtet einen Schienenersatzverkehr mit Bussen ein.