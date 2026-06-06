Die Debatte um das Ende der Barzahlung in SSB-Bussen geht in die nächste Runde. Nun verlangt die CDU im Stuttgarter Gemeinderat Antworten – und bringt eine Übergangsfrist ins Spiel.
Die Diskussion über das geplante Aus der Barzahlung in den Bussen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zieht weitere Kreise. Nun hat die CDU-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat einen Antrag eingebracht, mit dem sie das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik (STA) setzen will.