Die Debatte um das Ende der Barzahlung in SSB-Bussen geht in die nächste Runde. Nun verlangt die CDU im Stuttgarter Gemeinderat Antworten – und bringt eine Übergangsfrist ins Spiel.

Die Diskussion über das geplante Aus der Barzahlung in den Bussen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) zieht weitere Kreise. Nun hat die CDU-Fraktion im Stuttgarter Gemeinderat einen Antrag eingebracht, mit dem sie das Thema kurzfristig auf die Tagesordnung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Technik (STA) setzen will.

Die Christdemokraten fordern, dass noch vor dem geplanten Start der Neuregelung am 1. Juli ein Vertreter der SSB in einer der nächsten Sitzungen Stellung bezieht. Dabei soll das Unternehmen unter anderem erläutern, weshalb die Barzahlung abgeschafft wird, wie viele Fahrgäste das Angebot bislang nutzen und welche Alternativen künftig zur Verfügung stehen.

Besonders interessiert die CDU, wie viele ältere Menschen und Minderjährige ihre Fahrscheine derzeit noch bar im Bus bezahlen und wie sich die Nutzerzahlen in den vergangenen Jahren entwickelt haben. Zudem soll die SSB darlegen, ob die Gründe für die Nutzung des Bargeldangebots bekannt sind. Die Fraktion stellt die Entscheidung des Unternehmens nicht grundsätzlich infrage. In ihrem Antrag verweist sie darauf, dass die SSB ihre Abläufe digitalisieren und effizienter gestalten wolle. Gleichzeitig müssten aber die Auswirkungen auf bestimmte Fahrgastgruppen sorgfältig abgewogen werden. Ziel sei es, „eine für alle Seiten verträgliche und umsetzbare Lösung“ zu finden.

Damit greift die CDU Bedenken auf, die bereits in den vergangenen Tagen von Interessenvertretungen geäußert worden waren. Sowohl der Stadtseniorenrat als auch der Fahrgastbeirat des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) hatten vor Nachteilen für Menschen gewarnt, die bisher auf die Barzahlung angewiesen sind. Kritisiert wurde dabei insbesondere die kurze Vorlaufzeit zwischen Ankündigung und Umsetzung. Auch die Linksfraktion hatte sich bereits zu Wort gemeldet und fordert eine Abkehr von dem Vorhaben.

Aus für Bargeld: CDU bringt Übergangsfrist ins Spiel

Vor diesem Hintergrund bringt die CDU nun auch eine mögliche Übergangsregelung ins Gespräch. Die SSB soll nach dem Willen der Fraktion prüfen, ob die Barzahlung nicht erst zu einem späteren Zeitpunkt – etwa zum Jahreswechsel – eingestellt werden könnte. In dieser Zeit könnten die Fahrgäste auf die neuen Bezahlmöglichkeiten vorbereitet werden.

Die SSB hatte angekündigt, dass Fahrkarten in ihren Bussen ab dem 1. Juli nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden können. Tickets sollen weiterhin direkt beim Fahrpersonal erhältlich sein, allerdings nur noch über bargeldlose Bezahlverfahren. Das Unternehmen begründet den Schritt mit einer Vereinfachung der Abläufe sowie mehr Effizienz und Sicherheit im Betrieb.