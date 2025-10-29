Nahverkehr in Stuttgart: Asangstraße gesperrt – fallen die Schulbusse aus?

Wegen Leitungsarbeiten wird die Hauptverkehrsachse zwischen Obertürkheim und Uhlbach drei Wochen gesperrt. Das hat große Auswirkungen auf den Busverkehr.
Gerade jetzt im Herbst ist Uhlbach ein beliebtes Ziel für Ausflügler aus Stuttgart und der gesamten Region. Schließlich wird der Wengerterort oberhalb von Obertürkheim oft als „Perle Stuttgarts“ bezeichnet. Allerdings wird der Weg dorthin ab Montag, 3. November, deutlich erschwert. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Auto-, sondern vor allem auch auf den Busverkehr.