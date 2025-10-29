Nahverkehr in Stuttgart: Asangstraße gesperrt – fallen die Schulbusse aus?

Wegen Leitungsarbeiten wird die Hauptverkehrsachse zwischen Obertürkheim und Uhlbach drei Wochen gesperrt. Das hat große Auswirkungen auf den Busverkehr.

Gerade jetzt im Herbst ist Uhlbach ein beliebtes Ziel für Ausflügler aus Stuttgart und der gesamten Region. Schließlich wird der Wengerterort oberhalb von Obertürkheim oft als „Perle Stuttgarts“ bezeichnet. Allerdings wird der Weg dorthin ab Montag, 3. November, deutlich erschwert. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Auto-, sondern vor allem auch auf den Busverkehr.

Können Gelenkbusse über die Uhlbacher Straße fahren? Wegen dringender Leitungsarbeiten wird die Asangstraße bis voraussichtlich Montag, 24. November, gesperrt.Zwar ist lediglich ein kurzer Abschnitt zwischen der Augsburger und der Serachstraße unterhalb der Grundschule gesperrt, aber die Auswirkungen sind deutlich spürbar. Schließlich ist die Asangstraße die Hauptverbindung zwischen Obertürkheim und dem beschaulichen Stadtteil Uhlbach. Betroffen sind die Buslinie 62 (Rohracker-Uhlbach), die Nachtbuslinie N7 und die Schülerfahrten der Linie 65 der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB).

Nach Angaben des städtischen Verkehrsunternehmens ist dabei aber noch unklar, wie die Änderungen konkret aussehen sollen. Das hänge davon ab, ob auf der geplanten Umleitungsstrecke über die Uhlbacher Straße wirklich Gelenkbusse eingesetzt werden können oder nicht. Das werde sich erst kurzfristig zu Baubeginn ergeben. Daher hat die SSB gleich zwei mögliche Szenarien entwickelt.

Eventuell längere Fahrzeiten für Schüler

Sollten die Gelenkbusse die Uhlbacher Straße befahren können, würden die Buslinien 62, N7 sowie die Schulbusfahrten der Linie 65 bis Uhlbach ab Montag mit Inkrafttreten der Sperrung regulär über die Umleitungsstrecke führen. Die Haltestelle Obertürkheim Bahnhof wird in beiden Richtungen jeweils in die Augsburger Straße sowie die Haltestelle Im Mäder in Richtung Hedelfingen in die Uhlbacher Straße verlegt. Für die Nachtbuslinie N7 in Fahrtrichtung Schlossplatz entfällt die Haltestelle Bergstaffel.

Sollten jedoch die üblichen Gelenkbusse aufgrund der beengten Straßenverhältnisse nicht zum Einsatz kommen können, verkehrt die Linie 62 nur noch mit kurzen Bussen. Die Schulfahrten der Linie 65 würden wie auch alle anderen Verbindungen vom Flughafen/Messe kommend am Bahnhof Obertürkheim enden. Die Schüler müssten auf die Buslinie 62 umsteigen und wohl längere Fahrzeiten in Kauf nehmen. Und auch die Nachtbuslinie N7 würde während der Bauphase komplett entfallen, die Haltestellen Im Mäder, Asang, Terlanerstraße und Uhlbach würden als Ersatz durch Ruftaxen bedient.