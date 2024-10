Nahverkehr in Göppingen: Platz für Interims-ZOB steht

1 Blick von oben auf das Gelände: Der Parkplatz zwischen der ehemaligen Pharma-Firma Müller und der Fischstraße soll für zwei Jahre zum Omnibusbahnhof werden. Foto: Giacinto Carlucci

Wenn die Stadt Göppingen einen neuen Busbahnhof am alten Standort baut, wird ein Provisorium beim Staufen-Pharma-Areal eingerichtet. Der Grundsatzbeschluss scheint sicher. Was das für Nutzer bedeutet und wie es weiter geht.











Link kopiert



Der Standort für den Ausweich-ZOB in Göppingen ist gefunden. Im Ausschuss für Umwelt und Technik deutete sich eine klare Mehrheit dafür an, das zweijährige Provisorium am ehemaligen Pharma-Müller-Areal anzudocken. In dieser Woche soll der Gemeinderat den Standort festzurren und den Planungsbeschluss fassen. Allein die Planung des Ausweichstandorts soll 100 000 Euro kosten.