Nahverkehr in der Region Stuttgart: So fahren Bus und Bahn über die Feiertage

Gerade über die Feiertage besucht man die Familie, Freunde oder besucht ein Restaurant. Und wer sich in der besinnlichen Zeit rund um Weihnachten und Silvester auch einmal ein Glas Wein gönnen will, bevorzugt häufig die öffentlichen Verkehrsmittel und lässt das eigene Auto stehen. Busse und Bahnen im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) und der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) haben sich auf Heiligabend und den Jahreswechsel vorbereitet. Wir geben einen Überblick:

Heiligabend

Bereits in der Nacht zum 24. Dezember sind die Nachtzüge der S-Bahn und des Regionalverkehrs im Einsatz. Die Nachtbusse in den Landkreisen fahren hingegen nicht. Das ändert sich an Heiligabend. Generell gilt der reguläre Samstagsfahrplan. Die S-Bahnen sind tagsüber alle 30 Minuten, ab 20 Uhr jede Stunde unterwegs. Die Linie S 60 verkehrt nur zwischen Böblingen und Renningen. Die SSB-Stadtbahnlinien verkehren bis circa 14.30 Uhr nach dem Samstagsfahrplan, danach fahren alle Linien im 15-Minuten-Takt bis Betriebsschluss. Die U 6 (Gerlingen-Flughafen/Messe), U 7 (Mönchfeld-Nellingen/Ostfildern) und U 12 (Dürrlewang-Neckargröningen/Remseck) fahren bis 14.30 Uhr mit Doppelzügen, danach als Kurzzüge. Alle SSB-Buslinien verkehren ganztägig nach dem Samstagsfahrplan.

Lesen Sie auch

Jahreswechsel

Auch in der Nacht vor Silvester sind die Nachtzüge der S-Bahn und des Regionalverkehrs sowie die Nachtbusse im Einsatz. Am Dienstag, 31. Dezember, gilt bei S-Bahn, Stadtbahn und Bussen den ganzen Tag der Samstagsfahrplan. Und in der Nacht auf Neujahr der generelle Nachtfahrplan. Wie in den vergangenen Jahren bietet die SSB auch in diesem Jahr wieder einen speziellen Silvester-/Neujahrsverkehr in den frühen Morgenstunden des 1. Januar 2025 mit den acht Stadtbahnlinien U 1, U 2, U 6, U 7, U 9, U 12, U 14 und U 15 an. Jeweils vier dieser Linien treffen sich an der Haltestelle Charlottenplatz und warten dort etwa fünf Minuten lang gegenseitig auf umsteigende Fahrgäste. Vom Charlottenplatz aus starten die U 1, U 6, U 9 und U 15 um 1.30, 2.30 und 3.30 Uhr in beide Fahrtrichtungen. Die U 2, U 7, U 12 und U 14 starten um 2, 3 und 4 Uhr in beide Fahrtrichtungen.

Von Dienstag, 31. Dezember, circa 19 Uhr, bis voraussichtlich Mittwoch, 1. Januar, circa 2 Uhr, wird die Stadtbahnhaltestelle Schlossplatz aus Sicherheitsgründen auf Grund der Silvesterfeier gesperrt.

Nachtbusse

Die Nachtbusse verkehren von Heiligabend bis zum 7. Januar immer vor den Feiertagen und wie üblich an den Wochenenden. Die Abfahrten am Schlossplatz erfolgen in den Nächten 24./25. Dezember, 25./26. Dezember, 27./28. Dezember, 28./29. Dezember, 31. Dezember/1. Januar, 3./4. Januar, 4./5. Januar, 5./6. Januar fünfmal. In den übrigen Nächten zwischen dem 24. Dezember und dem 7. Januar gibt es jeweils drei Abfahrten. Aber, Nachtschwärmer aufgepasst: Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember gelten neue Abfahrtszeiten. Und zwar um 1.20 Uhr, 2 Uhr, 2.35 Uhr, 3.15 Uhr und 3.50 Uhr am Wochenende, unter der Woche um 1.20, 2.35 und 3.50 Uhr.

Ansonsten gilt an Neujahr der übliche Sonntagsfahrplan. Allerdings kann es nach Angaben der VVS bei einzelnen Linien im regionalen Busverkehr zu weiteren Einschränkungen kommen. Tagesaktuelle Reiseverbindungen und Fahrplanübersichten sind unter www.ssb-ag.de und www.vvs.de oder in der App SSB Move abrufbar.