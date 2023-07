Nahverkehr in der Region Stuttgart

1 Die Ticketpreise für den Nahverkehr in Stuttgart und in der Region steigen. Foto: Imago/Arnulf /Hettrich

Schlechte Nachrichten für die Fahrgäste im ohnehin krisengeschüttelten Nahverkehr – die S-Bahn ist notorisch unzuverlässig, die Stadtbahnen in Stuttgart schwächeln auch – und in der Region Stuttgart. Die im Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen haben dennoch wie angekündigt eine Erhöhung der Ticketpreise um durchschnittlich 7,5 Prozent beschlossen. Sie sollen vom 1. September an gelten.