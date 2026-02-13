Nahverkehr in der Region Stuttgart: Preisanstieg bei VVS-Tickets – trotzdem weniger Busse und Bahnen?

Zum 1. September sollen VVS-Tickets um 5,9 Prozent teurer werden. Kritik gibt es – doch verhindern kann die Politik die Erhöhung nicht. Drohen bald auch Angebotskürzungen?
Die Ticketpreise für Bus und Bahn im Bereich des Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) sollen zum 1. September um durchschnittlich 5,9 Prozent steigen. Diesen Vorschlag hat der VVS auf den Tisch gelegt und orientiert sich dabei an den Kostensteigerungen, die die Unternehmen geltend machen, die die Busse und Bahnen betreiben.