Gelegenheitsfahrer, Senioren und Familien sehen in der drohenden Abschaffung der 4er-Karte beim VVS einen Verlust – und warnen vor mehr Autofahrten und digitaler Ausgrenzung.
Die im Raum stehende Abschaffung der Mehrfahrtenkarte im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) trifft einen Nerv. Nach unserem Bericht haben sich zahlreiche Leserinnen und Leser gemeldet – und kaum jemand kann der Idee etwas abgewinnen. Besonders häufig genannt wird ein Argument: Die 4er-Karte ist das Ticket der Gelegenheitsfahrer.