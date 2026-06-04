Gelegenheitsfahrer, Senioren und Familien sehen in der drohenden Abschaffung der 4er-Karte beim VVS einen Verlust – und warnen vor mehr Autofahrten und digitaler Ausgrenzung.

Die im Raum stehende Abschaffung der Mehrfahrtenkarte im Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) trifft einen Nerv. Nach unserem Bericht haben sich zahlreiche Leserinnen und Leser gemeldet – und kaum jemand kann der Idee etwas abgewinnen. Besonders häufig genannt wird ein Argument: Die 4er-Karte ist das Ticket der Gelegenheitsfahrer.

„Ein Deutschlandticket lohnt sich für mich nicht“, schreibt eine Leserin stellvertretend für viele. Sie nutze Bus und Bahn nur sporadisch – für Arzttermine, Einkäufe, Kulturveranstaltungen oder einzelne Fahrten in die Stadt. Genau für diese Nutzergruppe sei die 4er-Karte bislang die passende Lösung gewesen.

Mehrere Zuschriften kommen von älteren Menschen. Eine Leserin berichtet, sie habe sich zwar inzwischen ein digitales 10er-Ticket besorgt, denke aber an viele Senioren ohne Smartphone oder ohne digitale Routine. Andere formulieren die Sorge schärfer: Die fortschreitende Abschaffung analoger Angebote im öffentlichen Raum werde als „Zwang zur Digitalisierung“ empfunden, schreibt ein Leserpaar.

Leser fragen nach Alternativen zum 4er-Ticket

Immer wieder fällt dabei ein Stichwort: Ausgrenzung. Wenn Barzahlung im Bus eingeschränkt, Entwerter abgebaut und die 4er-Karte gestrichen würden, verliere der Nahverkehr gerade jene Menschen, die ihn nur gelegentlich nutzen, heißt es in mehreren Rückmeldungen. Eine Leserin fragt mit Blick auf ältere Fahrgäste und Senioren ohne Kreditkarte: „Welche Alternative ist geplant?“

Ein weiterer Punkt: die Rückkehr zum Auto. „Wir werden dann eben diese Fahrten mit dem Auto machen, so lange es geht“, schreibt ein Leserpaar im hohen Alter, das die 4er-Karte für Arztbesuche und Besorgungen nutzt. Auch andere Leser sehen die Pläne als falsches Signal für die Verkehrswende.

Beim VVS brütet derzeit eine Arbeitsgruppe über Vertriebsstrategien für die Zukunft. Die Branche ist spätestens seit Einführung des Deutschlandtickets im Umbruch, da das deutschlandweit gültige Nahverkehrsabonnement viele Angebote aus der bisherigen Tarifpalette überflüssig machen und von den Fahrgästen nicht mehr nachgefragt werden. Eine Sprecher der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) betont, dass noch keine Entscheidung zur Zukunft des 4er-Tickets gefallen sei.

Vereinzelt Verständnis für Überlegung zum Aus des 4er-Tickets

In der nun aufkommenden Diskussion kommen besondere Perspektiven von Familien und Organisatoren von Kinderangeboten. Eine Leserin verweist auf Ferienprogramme und Ausflüge von Grundschulkindern – bislang seien Kinder-4er-Tickets eine günstige Lösung für Museums- und Zoobesuche gewesen. Eine andere Familie betont, die eigenen Kinder hätten bewusst noch kein Smartphone; digitale Tickets seien deshalb keine Option.

Nicht alle Reaktionen fallen ablehnend aus. Eine Leserin zeigt Verständnis für wirtschaftliche Argumente: Die Wartung von Stempelautomaten lohne sich wohl nur bei entsprechender Nutzung. Andere sehen weniger die Ticketart als die Kommunikation des VVS als Problem. Ein Leser weist darauf hin, dass es bereits digitale Alternativen wie ein rabattiertes 10er-Tagesticket gebe – viele wüssten davon aber schlicht nichts.

Manche Zuschriften gehen über die 4er-Karte hinaus und rechnen grundsätzlich mit dem Tarifsystem ab: zu teuer, zu kompliziert, zu wenig kundenfreundlich. Ein Leser vergleicht Stuttgart mit Paris und Barcelona und fordert einfache Einheitspreise statt komplexer Tarifzonen.