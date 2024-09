Nahverkehr im Rems-Murr-Kreis: Viele Deutschlandtickets – wenig Gelegenheitsfahrten

1 85 Prozent der Fahrgäste im ÖPNV fahren mit dem Deutschlandticket. Foto: Gottfried Stoppel

14 Prozent von 550 000 dieser D-Tickets im VVS-Gebiet wurden von Fahrgästen aus dem Rems-Murr-Kreises bezogen.











Was Kunden und Einnahmenstruktur beim Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) angeht, berichtete die VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian beim ÖPNV-Sommergespräch in Waiblingen von einem „völligen Wechsel im öffentlichen Nahverkehr“. Der Grund dafür sei das Deutschlandticket. Dieses komme hervorragend an. Rund 550 000 Menschen haben in der Region Stuttgart demnach derzeit ein Deutschlandticket, fast doppelt so viele wie im Vorjahr.