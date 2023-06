1 Für die S-Bahn könnte in Kirchheim künftig nicht mehr Endstation sein. Foto: dpa//Tom Weller

Eine Studie empfiehlt die Reaktivierung der stillgelegten Trasse zwischen Kirchheim und Weilheim. Was das kosten würde – und wie es nun weitergeht.









Die Chancen für die Reaktivierung ehemaliger Nebenbahnen in den Landkreisen Esslingen, Göppingen und Ostalb steigen – insbesondere für die Trasse zwischen Kirchheim und Weilheim. Das zeigen die Ergebnisse einer nun vorliegenden Machbarkeitsstudie, die die Kreise und der Verband Region Stuttgart in Auftrag gegeben hatten. Bis zu einer möglichen Realisierung der Idee ist es aber noch ein weiter Weg. An diesem Donnerstag werden die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Esslinger Kreistages über die Expertise informiert.