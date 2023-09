S-Bahnen und Busse fahren von Montag an wieder

1 Die meisten Fahrgäste steigen lieber in die S-Bahn ein als in die Busse des Ersatzverkehrs. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Eine Brückensperrung über die A8 und die Sperrung der S-Bahn-Strecke zwischen Filderstadt und dem Flughafen haben in letzter Zeit manchen Fahrgast Nerven gekostet. Von Montag an sollen die Busse und die S-Bahnen wieder rollen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In Teilen der Filderebene ist es in letzter Zeit nicht einfach gewesen, sich mithilfe des öffentlichen Personennahverkehrs fortzubewegen. Von Montag, 4. September an, soll es besser werden. Denn die Brücke Schönbuchstraße, die zwischen Vaihingen und Rohr die A8 überspannt, „wird planmäßig ab Montag wieder komplett frei befahrbar sein“, wie die Niederlassung Südwest der Autobahn GmbH des Bundes auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt. Die Brücke war seit Ende Juli saniert und für Kraftfahrzeuge gesperrt worden.