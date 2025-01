1 Benedict Cumberbatch wurde 2004 in Südafrika entführt. Foto: imago/Justin Ng / Avalon

Benedict Cumberbatch wurde 2004 während Dreharbeiten in Südafrika entführt. Der Schauspieler hat nun in einem Interview über diese Erlebnisse und deren Auswirkungen auf sein Leben gesprochen.











Benedict Cumberbatch (48) wurde 2004 während Dreharbeiten zur BBC-Miniserie "To the Ends of the Earth" in Südafrika entführt. In einem Interview hat der britische Schauspielstar nun über die Situation gesprochen, die er als "Nahtoderfahrung" bezeichnet.