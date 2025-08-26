Nahrungsergänzungsmittel: Influencer werben mit falschen Versprechen

Sie versprechen straffe Haut und ein Ende des Haarausfalles. Ob die Mittel das können ist fraglich, die Anpreisung verboten. Eine staatliche Stelle nimmt den Kampf dagegen auf.
In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts kam die Zahnarztfrau zu einer gewissen Prominenz. Die pries im Werbefernsehen Zahnpasta an, mit strahlendem Lächeln, blinkenden Zähnen und einem weißen Kittel. Dass gerade Zahnarztfrauen eine besondere Kompetenz in Sachen Mundhygiene haben sollten, das war ein Kniff der Werbeindustrie. Werbung mit Ärzten im Kittel war, besonders für medizinische Zahnreinigungscremes, verboten.