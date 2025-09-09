Nahostkonflikt: Merz telefoniert mit Emir von Katar – Kritik an Israel

1 Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verurteilt den Angriff Israels auf die Führungsspitze der Hamas in Katar. (Archivbild) Foto: dpa/Michael Kappeler

Der Kanzler findet klare Worte für das Vorgehen Israels in Katar: Der Angriff sei eine Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität, so Merz im Gespräch mit dem Emir.











Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Angriff Israels auf die Führungsspitze der Hamas in Katar verurteilt. In einem Telefonat mit Emir Tamim bin Hamad Al Thani, bezeichnete Merz die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars durch den israelischen Angriff als „nicht akzeptabel“, wie Regierungssprecher Stefan Kornelius mitteilte.