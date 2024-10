Nahostkonflikt: Laut UN Kaum Evakuierungen für schwer verletzte Kinder in Gaza

Laut UN Kaum Evakuierungen für schwer verletzte Kinder in Gaza

1 Trümmerfeld in Gaza Foto: AFP/BASHAR TALEB

Gliedmaßen werden amputiert, gegen Schmerzen gibt es keine Tabletten. Das Leid der Kinder im Gazastreifen ist immens. Lebensrettende Krankentransporte finden laut UN kaum mehr statt.











Link kopiert



Viele schwer verletzte Kinder im Gazastreifen sterben nach Angaben der Vereinten Nationen (UN), weil kaum mehr Krankentransporte in Kliniken außerhalb der Krisenregion stattfinden. „Die, die die rücksichtslosen Bombardierungen nur knapp überlebten, müssen anschließend an ihren Verletzungen sterben“, sagte der Sprecher des UN-Kinderhilfswerks Unicef, James Elder, in Genf.