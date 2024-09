Nahost: WHO: In drei Tagen gut 156.000 Kinder in Gaza impfen

WHO: In drei Tagen gut 156.000 Kinder in Gaza impfen

1 Neben Impfstationen gibt es mobile Teams, die zu Familien nach Hause gehen. Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Seit Sonntagmorgen werden Kinder im Gazastreifen gegen Polio geimpft. Die WHO sagt erstmals, wie viele Kinder bis Dienstag erreicht werden sollen.











Genf/Gaza - Unter Hochdruck hat im Gazastreifen die Impfkampagne gegen das Poliovirus begonnen. In der ersten Phase sollen im Zentrum des Küstenstreifens bis Dienstagnachmittag gut 156.000 Kinder unter zehn Jahren geimpft werden. Das sagte eine Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf. Die Kinder brauchen in vier Wochen eine zweite Impfdosis.