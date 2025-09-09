Nahost: Wadephul verurteilt Israels Angriff in Katar

Wadephul äußerte größte Sorge um das Leben und die Sicherheit der Geiseln in den Händen der Hamas, darunter auch deutsche Staatsangehörige. Dies habe er seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar auch in einem Telefonat gesagt. "Katar spielt eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand und um die Freilassung der Geiseln", so der Außenminister. Seinem katarischen Kollegen habe er Solidarität, Dank und Anerkennung für diese Bemühungen ausgesprochen.



"Ich rufe dringend dazu auf, jetzt alles dafür zu tun, dass es endlich zu einem Waffenstillstand kommt und die Geiseln zu ihren Familien zurückkehren können", erklärte Wadephul. "Dabei ist weiter klar: Es ist an Hamas, die Waffen niederzulegen und den Terror gegen den Staat Israel aufzugeben. Auch die aktuelle Eskalation ist ein Ergebnis des abscheulichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023."