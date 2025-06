Nahost: Wadephul und Saar gedenken der Holocaust-Opfer

1 Außenminister Johann Wadephul legt am Holocaust-Mahnmal in Berlin gemeinsam mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar einen Kranz nieder. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Außenminister Wadephul verspricht beim gemeinsamen Gedenken an die Opfer der Schoah vollen Einsatz gegen zunehmenden Antisemitismus. Sein israelischer Amtskollege findet mahnende Worte.











Link kopiert



Berlin - Die Außenminister von Deutschland und Israel, Johann Wadephul und Gideon Saar, haben am Holocaust-Mahnmal in Berlin der rund sechs Millionen unter der Nazi-Herrschaft ermordeten Juden Europas gedacht. "Der Kampf gegen Antisemitismus, das Einstehen für jüdisches Leben in Deutschland und der Einsatz für die Sicherheit und für eine friedliche Zukunft des Staates Israel ist uns Verpflichtung und wird es bleiben", sagte Wadephul (CDU), der gemeinsam mit Saar einen Kranz an der Gedenkstätte niederlegte. Saar kritisierte, 80 Jahre nach dem Ende des Holocaust scheine es, als ob die Lehren daraus vergessen seien.