Nahost: US-Sondergesandter Witkoff will in Gazastreifen reisen

US-Sondergesandter Witkoff will in Gazastreifen reisen

1 Kündigt die Reise des US-Sondergesandten Steve Witkoff und des US-Botschafters in Israel, Mike Huckabee, in den Gazastreifen an - die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. (Archivbild) Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Die Versorgungslage im Gazastreifen gilt als katastrophal. Helfer warnen vor einer Hungersnot. US-Präsident Trumps Sondergesandter will sich die Lage nun selbst ansehen.











Link kopiert



Washington - Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der amerikanische Botschafter in Israel, Mike Huckabee, werden sich morgen im Gazastreifen ein Bild von der Lage vor Ort machen. Das erklärte die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, in Washington. Die beiden wollen am Freitag demnach Verteilungsstellen für Hilfslieferungen inspizieren und einen Plan für weitere Hilfslieferungen ausarbeiten. Zudem gehe es darum, von den Menschen dort "aus erster Hand mehr über die dramatische Lage vor Ort zu erfahren".