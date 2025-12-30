Nahost: Trump warnt Iran vor Wiederaufrüstung

Nach Israels Informationen arbeitet der Erzfeind Iran am Wiederaufbau seines Raketenarsenals. US-Präsident Trump droht Teheran nun mit Konsequenzen. Auch mit Blick auf das Atomprogramm Irans.
Palm Beach - US-Präsident Donald Trump unterstützt einen neuen Militärschlag Israels gegen den Iran, sollte das Land den Wiederaufbau seines Raketenarsenals fortsetzen. Er befürworte einen Angriff, falls der Iran weiter Raketen baue, sagte Trump bei einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in seiner Residenz Mar-a-Lago in Florida. Noch entschiedener äußerte sich Trump zum Atomprogramm des Irans: Die USA würden "sofort" selbst eingreifen, falls dies notwendig sein sollte.