Nahost: Sorge um Sicherheit von Blauhelm-Soldaten im Südlibanon

3 Die Führung der UN-Friedensmissionen sorgt sich um die Sicherheit der Blauhelm-Soldaten. Foto: Taher Abu Hamdan/XinHua/dpa

An der Grenze zwischen Israel und Libanon gerät ein UN-Stützpunkt unter Feuer, zwei Soldaten werden verletzt. Die Friedensmission soll fortgesetzt werden, doch die Kritik an Israels Militär wächst.











Tel Aviv/Beirut/New York - Nach dem Beschuss des Hauptquartiers der UN-Mission Unifil im Libanon wächst die Sorge um die Sicherheit der Blauhelmsoldaten in der Region. "Die Sicherheit und der Schutz der Friedenstruppen ist jetzt zunehmend in Gefahr", sagte der Chef der UN-Friedensmissionen, Jean-Pierre Lacroix, vor dem UN-Sicherheitsrat in New York.