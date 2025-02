Nahost: Netanjahu: Beginn weiterer Waffenruhe-Gespräche am Montag

1 Der US-Nahostgesandte Steve Witkoff. (Archivbild) Foto: Matt Rourke/AP/dpa

Israel und die USA koordinieren die nächsten Schritte für die zweite Phase der Gaza-Waffenruhe. Netanjahu und der US-Gesandte Witkoff wollen in Washington über Israels Verhandlungspositionen beraten.











Jerusalem - Die Verhandlungen über die zweite Phase der Gaza-Waffenruhe sollen nach Darstellung Israels am Montag in Washington beginnen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, darauf habe er sich mit dem US-Nahostgesandten Steve Witkoff geeinigt. Netanjahu und Witkoff wollten sich am Montag in Washington treffen und dabei über die israelischen Verhandlungspositionen sprechen.