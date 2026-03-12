Nahost-Krieg: 180 Tote wegen eines Versehens?

Bei einem Angriff auf eine iranische Schule kamen mehr als 180 Menschen ums Leben – zumeist Kinder. Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sie durch eine US-Rakete starben.
Der Angriff erfolgte kurz vor elf Uhr am ersten Morgen des Krieges. Die Shajareh-Tayyiba-Grundschule in der iranischen Stadt Minab hatte die Eltern der Schule kurz vorher aufgefordert, ihre Kinder abzuholen, weil seit rund einer Stunde israelische und amerikanische Raketen und Bomben im Iran einschlugen. Der Appell, die Schule zu räumen, kam zu spät: Das Gebäude wurde von mindestens einer Rakete getroffen. Nach iranischen Angaben starben mehr als 180 Menschen – fast alle waren Kinder.