Nahost-Konflikt: UN-Friedensmission im Libanon setzt Patrouillen aus

2 Die UN-Beobachtermission Unifil setzt Patrouillen im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon wegen der erhöhten Gefahr für ihr Personal vorübergehend aus. Foto: Taher Abu Hamdan/XinHua/dpa

Seit Beginn der UN-Mission im israelisch-libanesischen Grenzgebiet vor bald 50 Jahren kamen hunderte Einsatzkräfte der Friedenstruppen ums Leben. Aktuell scheint die Gefahr so hoch wie lange nicht.











New York - Die UN-Beobachtermission Unifil setzt ihre Patrouillen im Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon wegen der erhöhten Gefahr für ihr Personal vorübergehend aus. Das Risiko aufgrund des gegenseitigen Beschusses zwischen Israels Armee und der libanesischen Hisbollah-Miliz mache es zurzeit nötig, dass die Blauhelmsoldaten in ihren Stützpunkten bleiben, sagte ein UN-Sprecher am Montag vor Journalisten. Einige zivile Mitarbeiter der Friedensmission seien mit ihren Angehörigen in Richtung der weiter nördlich gelegenen Hauptstadt Beirut geschickt worden, wo die Gefahr geringer sei.