Nahost-Konflikt: Streit um Gaza bei der UN-Vollversammlung

Kurz vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York am 9. September verschärft sich der internationale Streit über den Gaza-Konflikt. USA und Israel sind verärgert, dass westliche Staaten das Treffen nutzen wollen, um aus Protest gegen das Vorgehen Israels gegen Zivilisten in Gaza einen Palästinenser-Staat anzuerkennen. Die US-Regierung steht in der Kritik, weil sie Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas die Einreise zu der UN-Tagung verweigert. Islamische Länder wollen versuchen, Israel aus dem Weltparlament zu verbannen.