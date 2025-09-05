Nahost-Konflikt: Streit um Gaza bei der UN-Vollversammlung

Kurz vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York am 9. September verschärft sich der internationale Streit über den Gaza-Konflikt. USA und Israel sind verärgert, dass westliche Staaten das Treffen nutzen wollen, um aus Protest gegen das Vorgehen Israels gegen Zivilisten in Gaza einen Palästinenser-Staat anzuerkennen. Die US-Regierung steht in der Kritik, weil sie Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas die Einreise zu der UN-Tagung verweigert. Islamische Länder wollen versuchen, Israel aus dem Weltparlament zu verbannen.

Der Westen steht im Nahost-Konflikt traditionell auf der Seite Israels und hatte sich nach dem Hamas-Überfall auf Israel vor fast zwei Jahren mit dem jüdischen Staat solidarisch erklärt. Dieser Konsens ist zerbrochen, weil immer mehr westlicher Staaten der israelischen Regierung eine übertrieben grausame Kriegsführung vorwerfen. Die USA, der wichtigste Partner Israels, bleiben dagegen bei ihrer bedingungslosen Unterstützung.

Staaten wollen Waffenruhe erzwingen

Australien, Belgien, Frankreich, Großbritannien, Kanada, Malta und Portugal haben angekündigt, Palästina bei der Vollversammlung als eigenen Staat anzuerkennen. Damit wollen sie Israel dazu bringen, einer Waffenruhe zuzustimmen und mehr Hilfsgüter für die zwei Millionen Menschen in dem kriegszerstörten Küstenstreifen durchzulassen. Die israelische Regierung nennt die geplante Anerkennung ein Geschenk für die Terrorgruppe Hamas, die den Gaza-Krieg mit ihrem Angriff auf Israel begonnen hatte.

US-Außenminister Marco Rubio sagte, er habe die Europäer vor israelischen Gegenreaktionen gewarnt. Israel erklärte den französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron zur unerwünschten Person. Auch die Spannungen zwischen Israel und der EU nehmen zu. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, Teresa Ribera, warf Israel vor, in Gaza einen Völkermord zu begehen.

Eine breite Anerkennung Palästinas werte die Regierung von Präsident Abbas auf, sagt der Nahost-Experte Joe Macaron von der US-Denkfabrik Wilson Center. Derzeit wird Palästina von 147 der 193 Mitgliedsländer in der UN-Vollversammlung anerkannt. Frankreich und Großbritannien wären die ersten Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats aus dem westlichen Lager, die den Schritt machen. Die Befürworter einer Anerkennung argumentieren, damit werde die Zweistaaten-Lösung – das Konzept eines friedlichen Nebeneinanders von Israel und eines Palästinenser-Staates – als Lösungsmodell für den Nahost-Konflikt gestärkt.

USA und Israel lehnen die Zweistaaten-Lösung ab. Rubio warf Palästinenser-Präsident Abbas vor, er erschwere die Suche nach einer Lösung, indem er die „einseitige Anerkennung“ eines Palästinenser-Staates fordere. Washington erklärte die Visa von Abbas und seiner Delegation für die Reise zum UN-Hauptquartier in New York für ungültig.

Ächtung Israels gefordert

An der Situation in Gaza werden Anerkennungen Palästinas nichts ändern, sagte Macaron. Israel hat mit dem angekündigten Angriff auf Gaza-Stadt begonnen und nach eigenen Angaben bereits 40 Prozent der Stadt eingenommen. Die 57 Staaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) fordern, Israel in der UNO zu ächten und von der Arbeit der UN-Vollversammlung auszuschließen.

Die Hamas erklärte sich vor wenigen Tagen zur Freilassung aller israelischen Geiseln bereit – was Israel seit Wochen fordert. Trump hatte gesagt, der Krieg werde enden, wenn alle Geiseln freikämen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehnt das Angebot aber ab, es sei ein taktisches Manöver. Trumps-Nahostbeauftragter Steve Witkoff bemühte sich bei einem Treffen mit Gesandten des arabischen Vermittlers Katar in Paris, die festgefahrenen Gespräche über eine Feuerpause wieder in Gang zu bringen, wie die Nachrichtenplattform Axios meldete, allerdings erfolglos. Israel verlangt die Entwaffnung der Hamas und eine Gaza-Regierung ohne Beteiligung der Hamas und der Palästinenser-Regierung von Abbas.