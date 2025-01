Nahost-Konflikt: Regierung plant für deutschen Grenzschützer-Einsatz in Rafah

1 EU-Grenzschutzexperten sollen die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah unterstützen. (Archivbild) Foto: Gehad Hamdy/dpa

Die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah gilt als eine Voraussetzung dafür, dass das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza gelindert werden kann. Kommt dafür bald auch Hilfe von deutschen Experten?











Berlin/Brüssel - In der Bundesregierung laufen Planungen für eine mögliche Entsendung deutscher Grenzschutzexperten an den Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr, soll ein Kabinettsbeschluss aus dem Jahr 2005 so angepasst werden, dass auch ein Einsatz bewaffneter Einsatzkräfte möglich wird. Der Beschluss aus dem Jahr 2005 sah demnach nur die Entsendung unbewaffneter Grenzschützer vor. In der aktuellen Situation wird das aber für zu gefährlich gehalten.