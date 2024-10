Nahost-Konflikt: Libanon: Israels Armee setzt Angriffe fort

1 Der gegenseitige Beschuss zwischen der libanesischen Hisbollah und Israels Armee geht weiter. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa

Israels Armee geht weiter gegen seine Feinde im Libanon vor. Laut libanesischen Sicherheitsquellen wurde nun auch der Raum Tripoli im Nordwesten zum Ziel.











Beirut - Israels Militär hat in der Nacht laut örtlichen Sicherheitsquellen erneut Ziele im Libanon angegriffen. Demnach wurde nahe der am Mittelmeer gelegenen Hafenstadt Tripoli im Nordwesten des Landes eine Wohnung in einem palästinensischen Flüchtlingslager von einer Drohne getroffen. Dem Vernehmen nach soll es Tote und Verletzte geben. Das Flüchtlingslager Bedawi befindet sich fünf Kilometer nordöstlich von Tripoli. Es sei der erste Angriff dieser Art auf das Gebiet, seit Israel vor mehr als zwei Wochen seine Offensive begann, hieß es. Auch in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut sowie im Bekaa-Tal im Osten wurden erneut Angriffe gemeldet. Von Israels Armee gab es zunächst keine Angaben.