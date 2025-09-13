Nahost-Konflikt: Israel fängt erneut Rakete aus dem Jemen ab

1 Die Huthi-Miliz im Jemen greift Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen an. (Archivbild) Foto: Osamah Abdulrahman/AP/dpa

Die Huthi-Miliz im Jemen attackiert Israel immer wieder mit Drohnen und Raketen. Erneut heulten in Tel Aviv und anderen Orten des Landes die Sirenen.











Tel Aviv - Eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete hat in mehreren Gebieten Israels Alarm ausgelöst. In der Küstenmetropole Tel Aviv und weiteren Orten eilten die Menschen in der Nacht in Schutzräume. Die Armee teilte anschließend mit, ein Geschoss aus dem Jemen sei von der Raketenabwehr abgefangen worden. Berichte über Verletzte oder größere Schäden gab es zunächst nicht. Erst in den Tagen zuvor war die israelische Luftabwehr wegen Angriffen mit Drohnen und einer Rakete aus dem Jemen aktiviert worden.