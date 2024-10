Nahost-Konflikt: Iranische Medien melden Explosionen bei Teheran

Seit Tagen deutete sich bereits der israelische Gegenschlag auf den Iran an. Nun sollen sich in der Umgebung der Hauptstadt Explosionen ereignet haben. Details sind noch unklar.

Teheran - Iranische Medien haben inmitten der militärischen Spannungen in Nahost Explosionen nahe der Hauptstadt Teheran gemeldet. Das Staatsfernsehen berichtete in der Nacht zu Samstag über mehrere gewaltige Geräusche nahe Teheran. Auch die Luftabwehr soll aktiviert worden sein. Genauere Details waren zunächst unklar. Bereits seit Tagen wird mit einem israelischen Angriff gerechnet.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, berichtete von amerikanischen und israelischen Kampfflugzeugen über dem Himmel in den Ländern des Nahen Ostens. Am 1. Oktober hatten die Luftstreitkräfte der Revolutionsgarden rund 200 ballistische Raketen auf Israel gefeuert. Der jüdische Staat kündigte Vergeltung an.