Nahost-Konflikt: Huthis wollen Kampf gegen Israel eskalieren

1 Die Huthis sind selbstbewusst und wollen weiterkämpfen. Foto: IMAGO/Hamza Ali/IMAGO/Hamza Ali

Die Rebellen im Jemen denken nicht daran, ihren Raketenbeschuss auf Israel einzustellen. Sie sind die letzten schlagkräftigen Verbündeten des Iran. Stoppen kann sie derzeit niemand.











„Wir werden nicht aufhören“, sagt Hazam al-Assad. „Ihr solltet immer den Himmel beobachten und nicht schlafen“, warnte al-Assad, Führungsmitglied der Huthi-Rebellen im Jemen, die Bevölkerung Israels auf der Plattform X in hebräischer Sprache. Nach der Niederlage der Hisbollah-Miliz im Libanon im Krieg gegen Israel, der Schwächung der Hamas im Gaza-Konflikt und dem Umsturz in Syrien ist die jemenitische Rebellengruppe der letzte schlagkräftige Partner des Iran in der Region.