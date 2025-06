Nahost-Konflikt: Hat Israel einen Exit-Plan?

1 Ein Mann holt in der israelischen Hafenstadt Habseligkeiten aus einer Wohnung, die nach dem Einschlag einer iranischen Rakete beschädigt wurde. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa

In der Eskalation sind bis zum Montagmittag 24 Menschen in Israel durch iranische Angriffe gestorben. Dennoch befürworten viele Israelis den Militärschlag gegen den Iran.











Am Montagmorgen erwachten die Menschen in Israel erneut zu bedrückenden Nachrichten – sofern sie in der Nacht zwischen den iranischen Raketensalven Iran überhaupt Schlaf gefunden hatten. Mindestens acht Menschen hatten feindliche Geschosse in der Nacht aus dem Leben gerissen, die meisten davon in Tel Aviv und umliegenden Städten. Knapp hundert weitere wurden verletzt, darunter ein nur vier Tage altes Baby in Petach Tikva, einer Stadt bei Tel Aviv. Insgesamt waren seit Beginn der Eskalation am Freitag bis Montagmittag 24 Menschen in Israel umgekommen. In mehreren Städten im Zentrum des Landes lassen sich die Spuren der Zerstörung besichtigen: In Bat Yam etwa, einer Küstenstadt südlich Tel Avivs, schlug in der Nacht auf Sonntag eine Rakete in einen Wohnturm ein, tötete mehrere Menschen sofort und begrub weitere unter den Trümmern. So heftig war offenbar der Einschlag, dass er noch Gebäude Dutzende Meter entfernt beschädigt hat: Fenster hängen schief in ihren Rahmen, Schutt und Glassplitter bedecken den Bürgersteig. „Der Bunker hat mir das Leben gerettet“, berichtet ein Mann, der einige Blöcke entfernt lebt. „Aber der Einschlag hat mich zu Boden gerissen.“