Nahost-Konflikt: Hamas reklamiert Terroranschlag in Tel Aviv für sich

Hamas reklamiert Terroranschlag in Tel Aviv für sich

3 Die islamistische Hamas gab nun an, die Täter aus dem Westjordanland seien ihre Mitglieder gewesen. Foto: Itai Ron/AP/dpa

Zwei Palästinenser aus dem Westjordanland bringen sieben Menschen in Tel Aviv um. Nun reklamiert die islamistische Hamas den Anschlag für sich - und droht weitere solche Taten an.











Tel Aviv/Gaza - Die islamistische Hamas hat den Terroranschlag von Dienstagabend in Tel Aviv mit sieben Toten und 17 Verletzten für sich reklamiert. In einer Erklärung teilte die Terrororganisation mit, die beiden Täter aus der Stadt Hebron im israelisch besetzten Westjordanland seien ihre Mitglieder gewesen. Zugleich drohte die Hamas weitere Terroranschläge an.