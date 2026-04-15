Nahost-Konflikt: Gaza-Hilfsflotte startet in Barcelona neuen Versuch

«Wir wissen nicht, wie weit wir kommen werden», sagt Aktivist Òscar Camps zur neuen Hilfsflotte Richtung Gaza. Was treibt die Teilnehmer an?
Barcelona - Über ein halbes Jahr nach einem ersten gescheiterten Versuch ist die Gaza-Hilfsflotte "Globale Sumud-Flottille" (GSF) erneut in Richtung der Konfliktregion im Nahen Osten aufgebrochen. Nach einer mehrtägigen wetterbedingten Verzögerung seien nun 39 Boote mit rund tausend Aktivisten aus zahlreichen Ländern an Bord in der spanischen Küstenmetropole Barcelona in See gestochen, teilte die Organisation mit.