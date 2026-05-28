Nahost-Konflikt: EU verhängt Sanktionen gegen israelische Siedler

Die Gewalt radikaler israelischer Siedler sorgt in der EU für Entsetzen. Nun wird ein seit längerem geplanter Sanktionsbeschluss umgesetzt.
Brüssel - Die EU hat die angekündigten Sanktionen wegen der Gewalt radikaler israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verhängt. Die Maßnahmen treffen vier Organisationen und drei Einzelpersonen, wie die Vertretung der Mitgliedstaaten in Brüssel mitteilte. Ihnen werden schwere und systematische Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser im Westjordanland vorgeworfen.