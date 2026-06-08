Nahost-Konflikt: Eskalation in Nahost belastet Börsen in Südkorea und Japan

1 Der südkoreanische Leitindex hat am Montagmorgen deutlich nachgegeben. Foto: Ahn Young-joon/AP/dpa

Nach Raketenangriffen in Nahost reagieren die Börsen in Südkorea und Japan mit starken Verlusten. In Seoul musste der Aktienhandel wegen starker Kursschwankungen zeitweise ausgesetzt werden.











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Seoul/Tokio - Die Börsen in Ostasien haben im Zuge der jüngsten Eskalation in Nahost deutlich nachgegeben. Der südkoreanische Leitindex Kospi startete mit einem Minus von über acht Prozent in die Handelswoche. Wegen der starken Kursbewegung verhängte die Börse in Seoul eine 20-minütige Handelsunterbrechung. Mit Stand Ortszeit 12 Uhr renkte sich der Kospi auf ein Minus von rund vier Prozent ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank zum selben Zeitpunkt um Minus 3,8 Prozent.