Nahost-Konflikt: Ein angefeindetes Projekt nährt Hoffnung auf Frieden

In Jerusalem werden Treffen zwischen jüdischen und palästinensischen Schülern organisiert. Berichten dürfen darüber ausschließlich ausländische Medien.
Zwanzig Kinder sitzen im Kreis, Mädchen neben Mädchen, Jungen neben Jungen, wie üblich in diesem Alter – knapp vor der Pubertät. Ein Ball macht die Runde. Wer fängt, muss etwas Nettes sagen zum Werfer. Ein Mädchen mit dunklem Pferdeschwanz wirft. Ein Mädchen mit dunklen Locken fängt. Sie murmelt etwas. Eine junge Frau mit schwarzem Kopftuch wiederholt: „Inti hilwa“, Arabisch für: Du bist hübsch. Sie übersetzt ins Hebräische: „At yafah.“ Ein Raunen geht durch die Runde. Das Mädchen mit dem Pferdeschwanz lächelt.