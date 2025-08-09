Nahost: Deutschland warnt mit Verbündeten vor Israels Gaza-Plan

Gemeinsam mit Großbritannien, Italien, Australien und Neuseeland weist Berlin eine Offensive in der Stadt Gaza zurück. Sie fürchten eine Verschärfung der humanitären Lage und Gefahr für die Geiseln.
Berlin/London - Deutschland, Großbritannien, Italien, Neuseeland und Australien haben die israelischen Pläne zur Eroberung der Stadt Gaza zurückgewiesen. Die Offensive würde die humanitäre Lage verschärfen, das Leben der Geiseln in Gefahr bringen und könnte zur massiven Vertreibung von Zivilisten führen, hieß es in einer gemeinsamen Stellungnahme der Außenministerien der fünf Länder. Zudem könnte der Plan einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen.