Nahost: Israels Militär: Haben in Rafah 900 Terroristen getötet

1 Die israelischen Streitkräfte wollen die terroristische Infrastruktur im Süden des Gazastreifens zerstören. Foto: IDF/Xinhua/dpa

Die letzten größeren Hamas-Verbände im Gazastreifen könnten bald zerschlagen sein. Jetzt will die Armee im Süden des Küstengebiets auch die Infrastruktur der islamistischen Organisation zerstören.











Kerem Shalom - Bei ihrer Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens haben die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben über 900 Terroristen getötet. "Darunter mindestens einen Bataillonskommandeur, viele Kompaniekommandeure und zahlreiche Kämpfer", sagte Generalstabschef Herzi Halevi am Dienstag bei einem Truppenbesuch am Grenzübergang Kerem Schalom. "Wir konzentrieren uns jetzt auf die Zerstörung der terroristischen Infrastruktur, was Zeit braucht. Es handelt sich um einen langen Einsatz, denn wir wollen Rafah nicht mit einer intakten terroristischen Infrastruktur verlassen."