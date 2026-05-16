Nahost: Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen

1 Hamas-Führer al-Haddad wurde bei einem israelischen Luftangriff im Stadtteil Rimal getötet. (Archivbild) Foto: Jehad Alshrafi/AP/dpa

Das israelische Militär hat den Tod des militärischen Führers der Hamas im Gazastreifen bei einem israelischen Luftangriff bestätigt. Er galt als letzter Drahtzieher des Angriffs vom 7. Oktober.











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Tel Aviv - Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben den Tod des Militärchefs der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Did al-Haddad, bei einem israelischen Luftangriff am Vortag bestätigt. Al-Haddad wurde in einer Mitteilung als einer der Architekten des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 bezeichnet. Bei dem Angriff töteten Terroristen der Hamas und andere Islamisten rund 1.200 Menschen in Israel und verschleppten mehr als 250 in den Gazastreifen.