Nahost: Israel greift Irans Atomanlagen an - Explosionen in Teheran

Israel greift Irans Atomanlagen an - Explosionen in Teheran

1 Nach einer Explosion in Teheran steigt Rauch auf. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa

Der Konflikt zwischen Israel und der Islamischen Republik Iran eskaliert. Das israelische Militär greift an. Schlägt der Iran zurück? Und wie verhält sich die mit Israel verbündete US-Regierung?











Link kopiert



Teheran/Tel Aviv - Israel hat mit dem erwarteten Angriff auf Irans Atomanlagen begonnen. Bei dem Einsatz handele es sich um "eine präventive, präzise, kombinierte Offensive", um das iranische Atomprogramm und andere militärische Ziele zu attackieren, teilte das Militär in der Nacht. Aus der iranischen Hauptstadt Teheran wurden laute Explosionen gemeldet. "Diese Operation wird so viele Tage andauern, wie es braucht, um diese Bedrohung zu beseitigen", sagte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in einer Videoansprache.