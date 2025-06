Nahost: Netanjahu: Wollen keinen Zermürbungskrieg im Iran

1 Israels Premier Netanjahu sieht die Kriegsziele im Iran fast erreicht. (Archivbild) Foto: Maya Alleruzzo/AP/dpa

Israel führt auch nach den Bombardierungen der iranischen Atomanlagen durch die verbündeten USA den Krieg mit dem Iran fort. Regierungschef Netanjahu sieht die Ziele des Krieges fast erreicht.











Tel Aviv/Teheran - Israel will nach den Worten von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu einen Zermürbungskrieg mit dem Iran vermeiden. "Wir werden unsere Maßnahmen nicht über das hinaus fortsetzen, was zur Erreichung (der Kriegsziele) erforderlich ist, aber wir werden auch nicht zu früh aufhören", sagte Netanjahu laut der Zeitung "Times of Israel". Die verbündeten USA hätten mit ihren Angriffen der stark gesicherten Uran-Anreicherungsanlage Fordo "sehr schweren Schaden" zugefügt. Einzelheiten zum Ausmaß der Schäden nannte Netanjahu dem Bericht zufolge jedoch nicht.