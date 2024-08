Nahost: Israels Armee: Hisbollah bereitet Angriff auf Israel vor

1 laut Israels Armee bereitet die libanesische Armee einen Angriff auf Israle vor. (Archivbild) Foto: Marwan Naamani/ZUMA Press Wire/dpa

Tel Aviv/Beirut - Israels Armee greift nach eigenen Angaben angesichts einer unmittelbaren Bedrohung durch die libanesische Hisbollah Stellungen der Schiiten-Miliz im Nachbarland an. Das israelische Militär habe vor Kurzem festgestellt, dass sich die Hisbollah darauf vorbereite, Raketen auf israelisches Gebiet abzufeuern, teilte der israelische Armeesprecher Daniel Hagari am frühen Morgen mit. Kampfflugzeuge der israelischen Luftwaffe griffen derzeit Ziele der Hisbollah an, "die eine unmittelbare Gefahr für die Bürger des Staates Israel darstellen". Das sei ein Akt der Selbstverteidigung.