Nahost: Israel will Hilfslieferungen aus der Luft über Gaza abwerfen

Israel will Hilfslieferungen aus der Luft über Gaza abwerfen

1 Ausgabe von Lebensmitteln im Gazastreifen (Archivbild) Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa

Helfer warnen vor einer tödlichen Hungerkrise im Gazastreifen. Israel widerspricht dem. Doch nun will Israel wieder mehr Hilfsgüter in den Küstenstreifen lassen - auch aus der Luft.











Tel Aviv - Das israelische Militär will erneut mit dem Abwurf von Hilfsgütern über dem Gazastreifen beginnen und über humanitäre Korridore die Lieferung von Nahrungsmitteln und Medizin durch die Vereinten Nationen ermöglichen. Zudem könne es auch in besiedelten Gebieten wieder Kampfpausen geben, um Hilfslieferungen zu ermöglichen, teilte das Militär am Abend mit.