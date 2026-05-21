Nahost: Israel schiebt Hunderte Gaza-Aktivisten ab

Die Behandlung der Gaza-Aktivisten in Israel stieß international auf scharfe Kritik, diesmal auch aus den USA. Israel wies Hunderte Aktivisten aus - und sieht sich mit der Blockade im Recht.
Tel Aviv/Berlin - Israel hat nach Angaben des Außenministeriums Hunderte Gaza-Aktivisten ins Ausland abgeschoben. Das Ministerium erklärte auf der Plattform X, Israel dulde keinen Verstoß gegen die Seeblockade des Gazastreifens. Außerdem bezeichnete es die seit fast zwei Jahrzehnten bestehende Abriegelung als rechtmäßig.